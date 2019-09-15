Тайсон Ф'юрі був госпіталізований після бою

Лінійний чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (29-0-1, 20 КО) після бою зі шведом Отто Валлін був доставлений в лікарню. У британця два серйозних розсічення.

Otto Wallin tries to open Tyson Fury's cut up even more after scraping his face after the break. pic.twitter.com/qkpo0EyP2B - Ta1jaNx ㊗️ (@ Ta1jaNx) 15 вересня 2019 р

Tyson Fury 's brutal cuts he received tonight in his Battle with Otto Wallin #FuryWallin 🥊 pic.twitter.com/jbh8CBFhc9 - BOXING CORNER 2️⃣4️⃣ / 7️⃣ (@ boxingcorner247) 15 вересня 2019 р

Видання The Sun не виключає, що Ф'юрі може знадобитися пластична операція, через яку він не зможе відновитися до бою-реваншу з Деонтеєм Уайлдером.

Поєдинок Ф'юрі - Валлін пройшов в ніч з 14 на 15 вересня в Лас-Вегасі (США) і завершився одноголосним рішенням суддів з рахунком 118-110, 117-111 і 116-112 на користь боксера з Великобританії.

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