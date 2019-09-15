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15 вересня • оновлено в 12:33
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Тайсон Ф'юрі був госпіталізований після бою

1.3т Читати матеріал російською

Лінійний чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (29-0-1, 20 КО) після бою зі шведом Отто Валлін був доставлений в лікарню. У британця два серйозних розсічення.

Видання The Sun не виключає, що Ф'юрі може знадобитися пластична операція, через яку він не зможе відновитися до бою-реваншу з Деонтеєм Уайлдером.

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Тайсон Ф'юрі - Валлін: весь бій на відео

Поєдинок Ф'юрі - Валлін пройшов в ніч з 14 на 15 вересня в Лас-Вегасі (США) і завершився одноголосним рішенням суддів з рахунком 118-110, 117-111 і 116-112 на користь боксера з Великобританії.

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