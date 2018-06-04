Свій серед своїх: Ломаченко пообідав в компанії зірки

Чемпіон світу за версією WBA Василь Ломаченко (11-1, 9 КО) відновлюється після операції. Оперативне втручання на правому плечі українець переніс 31 травня в одній з клінік Лос-Анджелеса.

Нещодавно Василю зняли бандаж. Зараз боксер все ще перебуває в США. Часу дарма наш співвітчизник не втрачає, і з медійного простору не випадає - дає інтерв'ю і спілкується з цікавими людьми.

У мережі з'явилося коротке відео з ланчу, де за столом був присутній американська зірка Голлівуду, актор і продюсер Сильвестр Сталлоне.

Нагадаємо, в останньому бою Василь здобув перемогу нокаутом в десятому раунді над венесуельцем Хорхе Лінаресом. Бій Лома закінчив, не дивлячись на пошкодження, яке і призвело до операції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в штабі Василя Ломаченка назвали дату його наступного виходу в ринг.