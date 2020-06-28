МоваЯзык

Топтеми:

Суперваж, який погрожував Усику, втретє попався на допінгу

Максим Богданов
Максим Богданов
Бокс
1,7 т.
Джаррелл Міллер

Джаррелл Міллер попався на допінгу.

Американський суперважковаговик Джаррелл Міллер, який свого часу погрожував дати урок українцю Олександру Усику, напередодні чергового бою в третій раз провалив допінг-тест, повідомляє Boxing Scene.

Міллер повинен був 9 липня битися зі своїм співвітчизником Джеррі Форестом в Лас-Вегасі, але в його допінг-пробі були виявлені сліди забороненої речовини, назва якого не уточнюється.

Тепер 31-річний боксер тимчасово відсторонений від змагань на період розслідування, а замість нього на бій з Форестом, швидше за все, буде заявлений камерунець Карлос Такам.

Як повідомляв OBOZREVATEL, допінг-проба "Б" російського чемпіона світу за версією WBA в напівсередній вазі Олександра Беспутіна, який є одним Василя Ломаченка, виявилася позитивною.

Джаррелл Міллер
Поділитися в Facebook
  2. Спорт
  3. Бокс