Супертяж найняв гіпнотизера і сенсаційно програв нокаутом

36-річний поляк Кшиштоф Зімнох (22-2-1, 15 КО), який вважався фаворитом, сенсаційно програв технічним нокаутом співвітчизнику Кшиштофу Твардовськи (5-2, 3 КО) на вечорі боксу в Радомі.

Бій в суперважкій вазі був розрахований на шість раундів, проте не пройшов всю дистанцію і завершився у другому раунді.

До цієї зустрічі Зімнох готувався не зовсім традиційним способом: наприклад, він заручився послугами гіпнотизера, проте бажаного ефекту це не принесло.

"Я вже знав його раніше, але не хочу звинувачувати в поразці. Просто в цей вечір Твардовськи був краще за мене", - цитує Зімноха sports.kz.

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