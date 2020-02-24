Суперника Джошуа вигнали з США: що трапилося

Болгарський боксер-суперваговик, обов'язковий претендент на титул чемпіона світу за версією IBF Кубрат Пулєв був депортований із США.

Про це повідомляє інсайдер порталу The Athletic Майк Коппінджер.

Sources: Kubrat Pulev was deported from the US, to Bulgaria tonight due to a visa issue. He was boarding a flight from Chicago to Las Vegas to attend # WilderFury2. Pulev set to challenge Anthony Joshua for three heavyweight titles in the UK, in June. - Mike Coppinger (@MikeCoppinger) February 23, 2020

За його даними, причиною депортації стала прострочена віза Пулєва. Болгарський суперваговик сідав на авіарейс з Чикаго у Лас-Вегас, бажаючи своїми очима побачити поєдинок за титул чемпіона світу за версією WBC між американцем Деонтеєм Вайлдером і британцем Тайсоном Ф'юрі.

Кубрат Пулєв Fox News

Як повідомляє джерело, замість Лас-Вегаса Пулєва депортували в Болгарію.

Очікується, що в червні Кубрат Пулєв зустрінеться у Великобританії з місцевим чемпіоном світу за версіями WBA Super, IBF, WBO Ентоні Джошуа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Лас-Вегасі британець Тайсон Ф'юрі переміг у супервидовищному матчі-реванші американця Деонтея Вайлдера і завоював пояс WBC у суперважкій вазі.

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