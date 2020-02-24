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24 лютого • оновлено в 13:04
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Суперника Джошуа вигнали з США: що трапилося

1.8т
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Болгарський боксер-суперваговик, обов'язковий претендент на титул чемпіона світу за версією IBF Кубрат Пулєв був депортований із США.

Про це повідомляє інсайдер порталу The Athletic Майк Коппінджер.

За його даними, причиною депортації стала прострочена віза Пулєва. Болгарський суперваговик сідав на авіарейс з Чикаго у Лас-Вегас, бажаючи своїми очима побачити поєдинок за титул чемпіона світу за версією WBC між американцем Деонтеєм Вайлдером і британцем Тайсоном Ф'юрі.

Кубрат Пулєв

Кубрат Пулєв

Fox News

Як повідомляє джерело, замість Лас-Вегаса Пулєва депортували в Болгарію.

Очікується, що в червні Кубрат Пулєв зустрінеться у Великобританії з місцевим чемпіоном світу за версіями WBA Super, IBF, WBO Ентоні Джошуа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Лас-Вегасі британець Тайсон Ф'юрі переміг у супервидовищному матчі-реванші американця Деонтея Вайлдера і завоював пояс WBC у суперважкій вазі.

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Автор
Денис Карпов
Особа
Кубрат Пулєв
Місце
США
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