Суперник померлого російського боксера здійснив несподіваний вчинок

Боксер першої напівсередньої ваги пуерториканець Сабріель Матіас відмовився приймати гонорар в розмірі 75 тисяч доларів за бій проти росіянина Максима Дадашева, який помер 23 липня.

Матіас - Дадашев

"Мені не потрібен цей чек. Це були перші слова Сабріеля", – заявив представник Матіаса Фернандо Газтамбіде.

Збір коштів для сім'ї Дадашева проводять фанати через сервіс GoFundMe, а також Міжнародна боксерська федерація.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28-річний Дадашев був госпіталізований в критичному стані після поразки пуерторіканцеві. Бій був зупинений в 11-му раунді з ініціативи секунданта росіянина.

Максиму провели двогодинну операцію через субдуральну гематому. Щоб ліквідувати набряк, довелося видалити частину черепа.

Після цього спортсмена ввели в медикаментозну кому. Нейрохірург Мері Кобб, яка провела операцію Дадашеву заявляла, що у боксера була сильна кровотеча.

23 липня Максим Дадашев помер, не приходячи до тями, в клініці штату Меріленд.

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