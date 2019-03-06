Суперник Ломаченка оголошений у розшук

Чемпіон світу за версією WBA в другій напівлегкій вазі Джервонта Девіс (21-0, 20 КО) розшукується поліцією штату Вірджинія за напад на людину, повідомляє TMZ Sports.

Джервонта Девіс TMZ Sports.

17 лютого в одному з торгових центрів Девіс спровокував конфлікт із відвідувачем. За неофіційною інформацією, напівлегковаговик застосував під час бійки фізичну силу.

Після приїзду поліції Девіс вступив у конфлікт уже з правоохоронцями. Свідок події навіть стверджує, що Джервонта штовхнув одного з офіцерів, викрикуючи до нього всілякі непристойності. В цей час друзі боксера намагалися його відтягнути.

Момент конфлікту TMZ Sports.

Провівши розслідування, поліцейські виписали ордер на арешт Девіса. Максимальне покарання за таке правопорушення в штаті Вірджинія – рік позбавлення волі та штраф у розмірі $2500.

10 лютого Девіс (21-0, 20 КО) переміг колишнього чемпіона Мексики Уго Руїса (39-5, 33 КО). Раніше 24-річний "Танк" пообіцяв вбити в рингу українця Василя Ломаченка.

Зазначимо, що в кінці минулого року Ломаченко декілька разів заявляв, що хотів би свій найближчий бій провести з Девісом. Український боксер сказав, що його цікавлять великі поєдинки, але вага в цьому питанні — другорядна.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Девіс завоював вакантний титул "суперчемпіона" світу за версією WBA в квітні 2018-го. На вечорі боксу в Брукліні (США), 23-річний американець нокаутував аргентинця Хесуса Куейляра (28-3, 21 КО).

Нагадаємо, що Ломаченко об'єднав титули чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) і Всесвітньої боксерської організації (WBO), перемігши Хосе Педрасу 8 грудня в Нью-Йорку.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся