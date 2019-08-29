Суперник Ломаченка нахабно привласнив собі чемпіонський пояс - відеофакт

Курйозний епізод стався в Лондоні під час прес-конференції перед боєм Ломаченко – Кемпбелл.

Після того, як українець і британець провели дуель поглядів, Кемпбелл схопив вакантний чемпіонський пояс WBC і надів його собі на руку.

Ломаченко не став терпіти такого нахабства і жартома спробував відібрати трофей, вигукнувши "Чому він тримає мій пояс?".

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко отримає найбільший гонорар в кар'єрі за поєдинок проти Люка Кемпбелла. Бій пройде 31 серпня в Лондоні. Уже відомо, який канал покаже зустріч в Україні, а також свіжі котирування букмекерів.

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