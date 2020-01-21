"Стільцем у голову": знаменитий український боксер розповів, як його побили в США

Напередодні найважливішого для своєї кар'єри бою проти Денні Гарсії (35-2, 21 КО) український боксер Іван Редкач (23-4-1,18 КО) розповів, як і чому колишній менеджер розбив йому голову.

"Або підписуй контракт, або йди з мого будинку – такий ультиматум мені поставив Едуард Гумаш'ян. Я хотів розійтися з ним мирно, але Гумаш'ян не залишив мені для цього можливості. Коли я прийшов у будинок, то стояв на кухні. Він підкрався ззаду і вдарив мене стільцем по голові. Розбив голову", – цитує слова Редкача агентство Klitschko-brothers.

Іван Редкач Sport.bigmir.net

33-річний боксер додав, що зумів стримати свої емоції, тому що інакше колишній менеджер українця "розсипався б".

"Він намагався заламувати мені руки, коли я почав викликати поліцію. Я до нього пальцем не доторкнувся – якби вдарив, він би розсипався. Викликав поліцію, хлопці його швидко спакували, відвезли до відділку. Випустили під заставу", – розповів українець.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Івану Редкач довелося жити в тяжких умовах через те, що його колишній менеджер Едуард Гумаш'ян годував його брехливими обіцянками.

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