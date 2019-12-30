Став відомий суперник Усика в разі відмови Джошуа

Джозеф Паркер стане наступним суперником українського боксера Олександра Усика, якщо Ентоні Джошуа вирішить провести поєдинок проти болгарина Кубрата Пулєва.

Як повідомляє агентство worldboxingnews, британець відчуває серйозний тиск через необхідність провести захист титулів WBO проти Усика та IBF проти Пулєва в один і той же час. Болгарин вважається більш вірогідним претендентом на бій з Джошуа, незважаючи на те, що українець і британець мають угоду з однією промоутерською компанією.

Ентоні Джошуа – Олександр Усик fightnews.info

Таким чином, Усик може отримати шанс завоювати пояс WBO в бою проти колишнього суперника Джошуа Джозефа Паркера, а британець зможе провести поєдинок проти переможця реваншу між Деонтеєм Уайлдером і Тайсоном Ф'юрі влітку 2020-го року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, драматичний бій Володимира Кличка й Ентоні Джошуа, який відбувся 29 квітня 2017 року, названий найкращим поєдинком десятиліття.

Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!