Стартував продаж квитків на дебютний бій Усика в хевівейте: названі ціни

Промоутерська команди Matchroom Boxing почала продаж квитків на арену Wintrust, де свій дебютний бій у суперважкій вазі проведе український боксер Олександр Усик (16-0, 12 КО).

Спорткомплекс в Чикаго вміщує 10,387 тисяч місць. В наявності тікети в ціновому діапазоні від 40 до 200 доларів. Поєдинок відбудеться 12 жовтня.

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🗓 Oct 12

🏟 @WintrustArena, Chicago 🇺🇸

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В даний момент Усик знаходиться в США де готувався до дебютного бою в супертяжах проти Карлоса Такама. Спочатку поєдинок повинен був відбутися 25 травня, але був скасований через травму українця.

У серпні 38-річний камерунець несподівано підписав контракт з промоутерською компанією Star Boxing, що повторно зірвало його поєдинок з Усиком.

Як повідомляв OBOZREVATEL, боксерський інсайдер Майкл Коппінджер назвав несподіваного суперника Олександра Усика на бій 12 жовтня.

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