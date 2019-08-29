Стартував продаж квитків на дебютний бій Усика в хевівейте: названі ціни

Промоутерська команди Matchroom Boxing почала продаж квитків на арену Wintrust, де свій дебютний бій у суперважкій вазі проведе український боксер Олександр Усик (16-0, 12 КО).
Спорткомплекс в Чикаго вміщує 10,387 тисяч місць. В наявності тікети в ціновому діапазоні від 40 до 200 доларів. Поєдинок відбудеться 12 жовтня.
🎟 PRE-SALE NOW AVAILABLE! 🎟- Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) August 29, 2019
Use code 'MBUSA' to unlock early pre-sale tickets for @usykaa 's Heavyweight debut! 👊
🗓 Oct 12
🏟 @WintrustArena, Chicago 🇺🇸
🎟 https://t.co/3zyWhQQ6bj pic.twitter.com/01zJBVpiVV
В даний момент Усик знаходиться в США де готувався до дебютного бою в супертяжах проти Карлоса Такама. Спочатку поєдинок повинен був відбутися 25 травня, але був скасований через травму українця.
У серпні 38-річний камерунець несподівано підписав контракт з промоутерською компанією Star Boxing, що повторно зірвало його поєдинок з Усиком.
Як повідомляв OBOZREVATEL, боксерський інсайдер Майкл Коппінджер назвав несподіваного суперника Олександра Усика на бій 12 жовтня.
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