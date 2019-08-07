"Стану претендентом": український боксер заговорив про бій з Ломаченком

Відомий український боксер Денис Берінчик, який виступає в легкій ваговій категорії, оцінив свої перспективи зустрітися в рингу з чемпіоном світу за версіями WBO і WBA Василем Ломаченком.

"З Ломаченком у нас одна вагова категорія. Я рухаюсь по гілці WBO. Він зараз чемпіон світу, я - сьомий в рейтингу. Не виключаю можливості мого просування вгору по рейтинговій таблиці і те, що я стану офіційним претендентом", - сказав Берінчик.

Денис Берінчик K2 Promotions

"Але поки що до цього далеко, і мені потрібно 3-4 бої. Може, за цей час Ломаченко завоює всі пояси і скаже:" Хлопці, ви тут залишайтеся самі, я піду далі". Я думаю, що можу боксувати з будь-яким боксером з топ-15", - додав Денис Берінчик в інтерв'ю YouTube-каналу SportArenaTV.

Як повідомляв OBOZREVATEL, свій попередній бій Денис Берінчик провів у квітні, перемігши в Києві в кривавому бою японця Аракаву.

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