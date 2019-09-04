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4 вересня • оновлено в 21:10
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Названий гонорар Повєткіна за бій з Ф'юрі

2.2т Читати матеріал російською

Росіянин Олександр Повєткін за бій проти британця Хьюі Ф'юрі отримав $300 тис., повідомив РБК глава промоутерської компанії "Світ боксу" Андрій Рябінський.

Повєткін - Ф'юрі

Повєткін - Ф'юрі

Alan Stanford / www.imago-images.de

"У нього гонорар за бій склав $300 тис. Ця цифра нижча середнього для нього. Просто це був відновлювальний бій, тому гонорар не такий великий. Ми плануємо, що за наступний бій він заробить істотно більше", – цитує Рябінського "РБК-Спорт" .

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Як повідомляв OBOZREVATEL, російський супертяж Олександр Повєткін (35-2, 24 КО) у суботу, 31 серпня, переміг британця Хьюі Ф'юрі (23-3, 13 КО), і взяв пояс інтернаціонального чемпіона Всесвітньої боксерської асоціації (WBA).

Бій за пояс WBA International проти двоюрідного брата одіозного Тайсона Ф'юрі пройшов у Лондоні на O2 Arena і завершився одноголосним рішенням суддів 117:111.

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Особи
Андрій Рябінскій Олександр Повєткін Хьюі Фьюрі
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