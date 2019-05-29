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Стало відомо, коли Усик повернеться в ринг

1.1тЧитати матеріал російською

Чемпіон світу WBC, WBO, IBF у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) повернеться в ринг у вересні, повідомляє Boxing News 24 з посиланням на со-промоутера українця Едді Хірна.

Олександр Усик

Олександр Усик

В даний момент ім'я опонента невідомо. З великою ймовірністю їм може стати камерунський боксер Карлос Такам, з яким в українця був запланований бій на 25 травня.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Олександр Усик
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Нестерова Евгения
Нестерова Евгения
Моя иcкрeнняя блaгодapноcть всем тем, ктo показaл мне этот cайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁i8gaft Прoсто пройдя пpoстoй oпрoc пoлyчилa почти пoлугодoвyю зaрплатy)) Пoльзyйтeсь, покa eщe eсть вoзмoжнoсть=)
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