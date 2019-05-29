Стало відомо, коли Усик повернеться в ринг

Чемпіон світу WBC, WBO, IBF у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) повернеться в ринг у вересні, повідомляє Boxing News 24 з посиланням на со-промоутера українця Едді Хірна.

Олександр Усик

В даний момент ім'я опонента невідомо. З великою ймовірністю їм може стати камерунський боксер Карлос Такам, з яким в українця був запланований бій на 25 травня.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Поєдинок був скасований через травму українця, яку той отримав менш ніж за три тижні до шоу.

Менеджер Усика Егіс Клімас розповів про деталі пошкодження боксера.

Промоутер Усика Едді Хирн назвав травму підопічного "сильним ударом по я*цям".

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