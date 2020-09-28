Стало відомо, коли повинен пройти бій Мак-Ґрегор – Пакьяо

Поєдинок легендарного філіппінського боксера Менні Пакьяо і зірки Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Конора Мак-Ґрегора заплановано на початок майбутнього року.

Про це в коментарі журналісту Чісанзі Малаті заявив тренер ірландського ексчемпіона UFC Джон Кавана. За його словами, бій пройде за правилами боксу, а обидва спортсмени дали свою згоду на вихід на ринг.

"Я знаю, що організація бою в роботі. Обидва бійці погодилися побитися. Звичайно, є безліч умов – юристи та менеджери команд мають проробити дрібні деталі. Але я вірю, що бій відбудеться. Думаю, це трапиться на початку наступного року. Усе вже закрутилося, тож я знову тренуватиму бокс", – сказав Кавана.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Конора Мак-Ґрегора було заарештовано на Корсиці за спробу сексуального насильства.