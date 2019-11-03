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3 листопада • оновлено в 15:12
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Стало відомо, хто перемагав за очками в бою Ковальов - Альварес

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Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО) на момент зупинки чемпіонського бою в Лас-Вегасі перемагав за очками Сергія Ковальова (34-4-1, 29 КО).

Перед початком 11-го раунду судді Дейв Моратті і Джулі Лідерман віддавали перемогу Канело - 96:94, 96:94. Третій суддя Дон Трелла зафіксував нічийний результат - 95:95.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на 3 листопада 29-річний мексиканець здобув ефектну перемогу над 36-річним представником Росії. Поєдинок завершився в 11-му раунді важким нокаутом.

Пізніше з'явилося відео кращих моментів бою Ковальов - Альварес, а також була опублікована вражаюча статистика ударів зустрічі.

Перед битвою переповнений зал в Лас-Вегасі освистав російського бійця.

Крім того, відразу після нокауту Ковальова госпіталізували в місцеву клініку.

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Тема
Ковальов – Альварес
Особи
боксер Сергій Ковальов Сауль Альварес
Місце
США
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