Стало відомо, чим закінчиться бій Усик - Джошуа

Знаменитий американський боксер Майкл Хантер (18-1, 12 КО) впевнений, що в потенційному поєдинку Олександра Усика і Ентоні Джошуа переможе українець.

Усик - Джошуа

"Зараз Усик – один з кращих. Поки ми ще не дізналися, наскільки він хороший в супертяжах. Усик може завдати проблем будь-якому супернику в будь-якому дивізіоні. Не знаю, чи повторить він свої досягнення в першій важкій вазі, але він буде успішним в супертяжах. Усик переможе Джошуа за очками за рахунок роботи ніг, рухів, ліворукості і захисту. У нього дуже хороший захист. Джошуа повинен битися з Усиком так само, як і в реванші з Руїсом", – цитує Хантера Sky Sports.

Як повідомляв OBOZREVATEL 7 грудня Хантер в андеркарті поєдинку між Енді Руїсом (33-1, 22 КО) і Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО) сенсаційно звів внічию бій з росіянином Олександром Повєткіним (35-2, 24 КО)

Нагадаємо, що Хантер в квітні 2017 року програв Олександру Усику (16-0, 12 КО) одноголосним рішенням суддів.

8 грудня WBО поставила ультиматум Джошуа через бiй з Усиком.

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