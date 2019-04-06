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Стали відомі подробиці смерті боксера після чемпіонського бою в Шотландії

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З'явилися подробиці розслідування смерті шотландського боксера Майка Тоуелла - спортсмен помер від крововиливу в мозок в 2016 році.

Майк Тоуелл

Майк Тоуелл

Шериф Крейг Турнбулл з'ясував, що Тоуелл взяв участь в бою всупереч порадам лікарів - медики заборонили шотландцеві виступати після того, як у нього стався напад. Також йому вдалося встановити факт того, що батько загиблого боксера, який помер через день після поєдинку з Евансом, допоміг приховати від спортивних чиновників проблеми сина зі здоров'ям, повідомляє The Sun.

"На жаль, по всій видимості, любов містера Тоуелла до боксу змусила його не послухатися рекомендацій медиків і всупереч своєму стану взяти участь в поєдинку", - додав Турнбулл.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 25-річний Майк Тоуелл помер після травм, отриманих в бою з валлійцем Дейлом Евансом, за титул чемпіона Великобританії в напівсередній вазі. Поєдинок був зупинений рефері в п'ятому раунді за явною перевагою Еванса.

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Шотландія
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