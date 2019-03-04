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Спенс — Гарсія: названий фаворит чемпіонського супербою

3.9тЧитати матеріал російською

В американському Арлінгтоні, штат Техас, у суботу, 16 березня, відбудеться один із найінтригуючих боїв року, в якому зійдуться двоє непереможних американських чемпіонів.

Найбажаніший суперник Василя Ломаченка Майкі Гарсія дебютує в напівсередній ваговій категорії поєдинком проти чемпіона дивізіону за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF) Еррола Спенса.

Майкі Гарсія і Василь Ломаченко

Майкі Гарсія і Василь Ломаченко

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Орієнтовний початок поєдинку – о 6:00 ранку за київським часом у неділю, 17 березня.

Явним фаворитом бою вважається 29-річний Спенс. Ставки на його перемогу приймаються з коефіцієнтом 1,25. Нічия оцінюється показником 21,00. А показники на успіх Гарсії досягають рівня 4,00.

Спенс — Гарсія: названий фаворит чемпіонського супербою

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко 12 квітня проведе захист чемпіонського пояса Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) у легкій вазі проти британця Ентоні Кролли.

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Особа
Майкі Гарсія
Місце
США
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