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Спаринг-партнер Усика назвав головний козир українця

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Британський боксер першої важкої ваги Айзек Чемберлен (10-1, 4КО) розповів про спільні тренуваннях з абсолютним чемпіоном світу в крузервейте Олександром Усиком, зазначивши сильні сторони українця.

Айзек Чемберлен

Айзек Чемберлен

Instagram

"Можна припустити, що головні козирі Усика - сила, вміння рухатися або витривалість. Так, все це на вищому рівні, але найголовніше - його розум. Він адаптується до суперника як ніхто інший", - заявив британець в інтерв'ю "Братству Кличка".

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Олександр Усик
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