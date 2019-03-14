Спаринг-партнер Усика назвав головний козир українця

Британський боксер першої важкої ваги Айзек Чемберлен (10-1, 4КО) розповів про спільні тренуваннях з абсолютним чемпіоном світу в крузервейте Олександром Усиком, зазначивши сильні сторони українця.
Айзек Чемберлен
"Можна припустити, що головні козирі Усика - сила, вміння рухатися або витривалість. Так, все це на вищому рівні, але найголовніше - його розум. Він адаптується до суперника як ніхто інший", - заявив британець в інтерв'ю "Братству Кличка".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Команда Олександра Усика зробила пропозицію Олександру Повєткіну про проведення бою.
При цьому промоутер українця Олександр Красюк зазначив, що російська сторона не поспішає приймати виклик.
В одному з російських ЗМІ Повєткіну рекомендували відмовитися від бою з українцем.
У той же час в мережі з'явився неофіційний постер до можливого поєдинку в Чикаго.
3 березня промоутер українця Едді Хирн заявив про проблеми в переговорах і припустив, що 18 травня Усик і Повєткін можуть виступити на одному вечорі боксу, але не проти один одного.
Наступним суперником Усика може стати камерунський суперяж Карлос Такам.
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