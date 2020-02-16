Сокира і вогнегасник: в Англії юнацький турнір з боксу закінчився кривавою бійнею

Юнацький турнір з боксу, що проходив в англійському Ковентрі, був скасований після початку масової бійки, в результаті якої декілька людей були госпіталізовані.

Як повідомляє агентство Daily Mail, на території арени протягом трьох днів повинні були проходити поєдинки між найкращими молодими англійськими боксерами, але через мастабний конфлікт змагання були скасовані.

Бійня на чемпіонаті з боксу серед юнаків в Ковентрі

Regarding the England Boxing National Youth Championships 2020 at the Sports Connexion in Coventry, England Boxing can confirm there will be no further boxing this weekend. pic.twitter.com/d5poN4cVyJ - England Boxing (@England_Boxing) February 15, 2020

На відеозаписах, які були опубліковані в Twitter, учасники побоїща кидають один в одного стільці та використовують для захисту будь-які підручні засоби, в тому числі й вогнегасник. На одному з фрагментів можна також побачити, як чоловік із закривавленим обличчям тримає в руках сокиру, намагаючись відбитися від стільців, що летять у нього.

Unbelievable scenes today @England_Boxing Youth Championships in Coventry disgusting 😱 pic.twitter.com/mgAMq67wNK - Wayne Smith. (@wayBsmith) February 15, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, московський турнір зі змішаних єдиноборств "Битва чемпіонів 12", який пройшов на території "Art & Food Соняшники", завершився грандіозною бійкою між учасниками і глядачами.

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