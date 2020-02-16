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16 лютого • оновлено в 20:27
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Сокира і вогнегасник: в Англії юнацький турнір з боксу закінчився кривавою бійнею

1.8т
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Юнацький турнір з боксу, що проходив в англійському Ковентрі, був скасований після початку масової бійки, в результаті якої декілька людей були госпіталізовані.

Як повідомляє агентство Daily Mail, на території арени протягом трьох днів повинні були проходити поєдинки між найкращими молодими англійськими боксерами, але через мастабний конфлікт змагання були скасовані.

Бійня на чемпіонаті з боксу серед юнаків в Ковентрі

Бійня на чемпіонаті з боксу серед юнаків в Ковентрі

На відеозаписах, які були опубліковані в Twitter, учасники побоїща кидають один в одного стільці та використовують для захисту будь-які підручні засоби, в тому числі й вогнегасник. На одному з фрагментів можна також побачити, як чоловік із закривавленим обличчям тримає в руках сокиру, намагаючись відбитися від стільців, що летять у нього.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, московський турнір зі змішаних єдиноборств "Битва чемпіонів 12", який пройшов на території "Art & Food Соняшники", завершився грандіозною бійкою між учасниками і глядачами.

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Місце
Англія Ковентрі
Тег
бійка
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Бей посуду, качай люстру!
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Minaev Alexey, ой перпутал
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