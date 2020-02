Сокира і вогнегасник: в Англії юнацький турнір з боксу закінчився кривавою бійнею

Юнацький турнір з боксу, що проходив в англійському Ковентрі, був скасований після початку масової бійки, в результаті якої декілька людей були госпіталізовані.

Як повідомляє агентство Daily Mail, на території арени протягом трьох днів повинні були проходити поєдинки між найкращими молодими англійськими боксерами, але через мастабний конфлікт змагання були скасовані.

Regarding the England Boxing National Youth Championships 2020 at the Sports Connexion in Coventry, England Boxing can confirm there will be no further boxing this weekend. pic.twitter.com/d5poN4cVyJ