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"Складно перемогти": знаменитий американський тренер оцінив шанси Усика в хевівейті

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Колишній тренер Олександра Усика Алі Башир висловився про перспективи українця в суперважкому дивізіоні.

"Чи здивований я успіхам Усика? Звичайно, ні. Я знав із самого початку, з перших шести місяців, як почав його тренувати, що він володіє неймовірним талантом. Усик — особливий спортсмен, і я знаю, що він буде домінуючою силою в суперважкій вазі", — зазначив Башир, слова якого цитує Ringpolska.

Олександр Усик і Алі Башир

Олександр Усик і Алі Башир

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Також американський фахівець заявив, що Усик є фаворитом у можливому поєдинку проти володаря поясу WBC Деонтея Уайлдера.

"Уайлдер? У Олександра не буде проблем. Коли ти володієш такими вміннями, як у Олександра Усика, небеса - не межа. Олександра Усика і Майкла Хантера потрібно серйозно розглядати в суперважкому дивізіоні. Буде дуже складно перемогти цих хлопців", - додав Алі Башир.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тоні Белью захопився Усиком.

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Особи
Джеймс Алі Башир Олександр Усик
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