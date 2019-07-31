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Скандальний чемпіонський бій українця: з'явилися дата і місце поєдинку

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Український боксер, обов'язковий претендент на титул IBF в середній вазі Сергій Дерев'янченко близький до домовленості по бою з чемпіоном світу за версіями WBA, WBC і IBF Саулєм Альваресом.

Як повідомив авторитетний журналіст Майк Коппінджер в Twitter, стрімінгова платформа DAZN схвалила бій українця з "Канело". Поєдинок може відбутися 26 жовтня в Лас-Вегасі (США).

Сергій Дерев'янченко

Сергій Дерев'янченко

boxeomundial.com

Спочатку мексиканець хотів вийти в ринг з Сергієм Ковальовим, але росіянин не зміг перенести свій поєдинок проти Ентоні Ярда, призначений на кінець серпня.

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Відзначимо, що Міжнародна боксерська федерація (IBF) перенесла промоутерські торги по бою Альварес - Дерев'янченко, оскільки сторони знаходяться на фінальній стадії переговорів про поєдинок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше чемпіону світу Альваресу поставили ультиматум через українського боксера.

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Особи
Сауль Альварес Сергій Деревянченко
Місце
США Лас-Вегас
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