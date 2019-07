Скандальний чемпіонський бій українця: з'явилися дата і місце поєдинку

Український боксер, обов'язковий претендент на титул IBF в середній вазі Сергій Дерев'янченко близький до домовленості по бою з чемпіоном світу за версіями WBA, WBC і IBF Саулєм Альваресом.

Як повідомив авторитетний журналіст Майк Коппінджер в Twitter, стрімінгова платформа DAZN схвалила бій українця з "Канело". Поєдинок може відбутися 26 жовтня в Лас-Вегасі (США).

Sources tell @TheAthleticBOX that Sergey Derevyanchenko has now been approved by DAZN as an opponent for Canelo Alvarez, and negotiations are ongoing for a middleweight championship bout that could take place Oct. 26 at T-Mobile Arena in Las Vegas