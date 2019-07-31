Скандальний чемпіонський бій українця: з'явилися дата і місце поєдинку

Український боксер, обов'язковий претендент на титул IBF в середній вазі Сергій Дерев'янченко близький до домовленості по бою з чемпіоном світу за версіями WBA, WBC і IBF Саулєм Альваресом.

Як повідомив авторитетний журналіст Майк Коппінджер в Twitter, стрімінгова платформа DAZN схвалила бій українця з "Канело". Поєдинок може відбутися 26 жовтня в Лас-Вегасі (США).

Sources tell @TheAthleticBOX that Sergey Derevyanchenko has now been approved by DAZN as an opponent for Canelo Alvarez, and negotiations are ongoing for a middleweight championship bout that could take place Oct. 26 at T-Mobile Arena in Las Vegas - Mike Coppinger (@MikeCoppinger) 30 липня 2019 р

Сергій Дерев'янченко boxeomundial.com

Спочатку мексиканець хотів вийти в ринг з Сергієм Ковальовим, але росіянин не зміг перенести свій поєдинок проти Ентоні Ярда, призначений на кінець серпня.

Відзначимо, що Міжнародна боксерська федерація (IBF) перенесла промоутерські торги по бою Альварес - Дерев'янченко, оскільки сторони знаходяться на фінальній стадії переговорів про поєдинок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше чемпіону світу Альваресу поставили ультиматум через українського боксера.

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