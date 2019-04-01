Симулянт? З'явилося перше відео з суперником Гвоздика після бою

Французький боксер Дуду Нгумбу повернувся на батьківщину після поєдинку проти українського чемпіона Олександра Гвоздика.

Претендент поступився в п'ятому раунді, знявшись із бою після того, як отримав травму. Ситуація багатьом здалася дивною і Нгумбу запідозрили в симуляції, оскільки Гвоздик нарощував свій тиск і почав влучати по супернику.

Гвоздик – Нгумбу Top Rank

По прильоту додому Дуду зустріли вболівальники. У мережі з'явилося відео, на якому французький напівтяж іде з паличкою, при цьому невпевнено ступаючи на праву ногу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Гвоздик висловив невдоволення тим, як закінчився його бій із Дуду Нгумбу. Тренер українського чемпіона Тедді Атлас назвав українців причиною нервозності свого підопічного в стартових раундах поєдинку.

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