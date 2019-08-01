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"Сильно в голову": Усик розповів, як його побив Ломаченко

3.5т Читати матеріал російською

Український колишній абсолютний чемпіон світу Олександр Усик підтвердив, що іноді спарингує зі своїм кумом Василем Ломаченком.

Боксери, різниця у вазі між якими становить понад 40 кілограмів, тренуються один із одним у техніці. Як заявив Усик у коментарі YouTube-каналу Gareth A Davies, якось йому довелося відчути на собі силу удару Василя.

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"Спарингувати з Василем – це дуже круто. Але у мене була одна проблема – я постійно відтягувався назад. Анатолій Миколайович сказав мені, щоб не відтягувався, але я продовжував це робити. Потім він підійшов до Василя і щось йому шепнув на вухо. В якийсь момент Ломаченко сильно вдарив мене в голову. Після цього я більше не відтягувався", – розповів із посмішкою Усик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик поставив на місце репортера через запитання про шанси Василя Ломаченка в поєдинку проти Люка Кемпбелла.

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Особи
Олександр Усик Анатолій Ломаченко Василь Ломаченко
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