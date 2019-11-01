Сигнал Усику: український супертяж зробив заяву

Український супертяж Владислав Сіренко очікує поєдинку за повноцінний чемпіонський пояс в новому дивізіоні Олександра Усика.

Володар титулу Євразійської федерації професійного боксу (ЕВР) анонсував свою появу в рейтингу Міжнародної боксерської федерації (IBF).

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"Мій пояс? EBP дуже тісно співпрацює з IBF. З цим титулом я вже автоматично повинен бути в топ-15 рейтингу IBF. Це була одна з причин, чому ми вибрали цей напрям. Знаєте, дуже цікаво працювати з тим, хто тільки почав. Якщо нам вдасться разом досягти якихось вершин, то буде дуже круто. Але, звичайно, в майбутньому ми націлюємося на великі титули. Вірю в те, що в майбутньому у нас вийде підкорити намічену вершину. Ми всі разом для цього працюємо", – цитує Сіренка XSPORT.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександру Усику приготували жорстоку підставу з чемпіонським боєм у суперважкій вазі.

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