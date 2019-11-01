Головна Новини
1 листопада • оновлено в 22:05
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

Сигнал Усику: український супертяж зробив заяву

Читати матеріал російською

Український супертяж Владислав Сіренко очікує поєдинку за повноцінний чемпіонський пояс в новому дивізіоні Олександра Усика.

Володар титулу Євразійської федерації професійного боксу (ЕВР) анонсував свою появу в рейтингу Міжнародної боксерської федерації (IBF).

Новини
Російський боксер, який оббрехав Віталія Кличка, заявив про завершення кар'єри

Владислав Сіренко

Владислав Сіренко

Facebook Владислава Сіренко

"Мій пояс? EBP дуже тісно співпрацює з IBF. З цим титулом я вже автоматично повинен бути в топ-15 рейтингу IBF. Це була одна з причин, чому ми вибрали цей напрям. Знаєте, дуже цікаво працювати з тим, хто тільки почав. Якщо нам вдасться разом досягти якихось вершин, то буде дуже круто. Але, звичайно, в майбутньому ми націлюємося на великі титули. Вірю в те, що в майбутньому у нас вийде підкорити намічену вершину. Ми всі разом для цього працюємо", – цитує Сіренка XSPORT.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександру Усику приготували жорстоку підставу з чемпіонським боєм у суперважкій вазі.

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!

Особи
Олександр Усик Владислав Сіренко
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel