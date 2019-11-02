У Ковальова виникли грандіозні проблеми перед боєм з Канело - відеофакт

Чемпіон WBO в напівважкій дивізіоні Сергій Ковальов (34-3-1, 29 КО) лише з четвертої спроби зміг вписатися в необхідну вагу перед боєм з Саулем Канело Альваресом (52-1-2, 35 КО).

Ваги під 36-річним Ковальовим показали 79,45 кг, перевищивши ліміт напівважкої ваги на 120 грам. Лише повністю роздягнувшись і з четвертого разу росіянин зміг домогтися потрібної цифри на табло ваг – 79,37 кг.

У той же час, мексиканський чемпіон WBA в середній вазі без проблем показав потрібну вагу (78,9 кг).

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок Крашера і Канело відбудеться в суботу, 2 листопада, в американському Лас-Вегасі на арені MGM Grand. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію бою Канело – Ковальов. Орієнтовний початок – о 5:30 ранку за київським і о 6:30 ранку за московським часом неділі, 3 листопада.

Напередодні стало відомо, який канал покаже бій Ковальов – Канело, а також були опубліковані букмекерські котирування.

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