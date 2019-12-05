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6 грудня • оновлено в 00:09
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Непереможний боксер звірячим нокаутом повісив суперника на канати - опубліковано відео

1.4т
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Небитий британський боксер Сем Максвелл (13-0, 11 КО) здобув ефектну перемогу над співвітчизником Коннором Паркером (12-1, 1 КО).

Зустріч в першій напівсередній вазі пройшла в Бірмінгемі і була запланована на десять раундів, але завершився достроково. У сьомому раунді Максвеллу вдалась серія потужних ударів, після чого суперник без почуттів повис на канатах. Рефері моментально зупинив бій.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, румунський боксер завдав супернику пару точних ударів в голову, після чого 34-річний опонент вивалився суддям на стіл.

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Автор
Максим Богданов
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