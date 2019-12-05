Небитий британський боксер Сем Максвелл (13-0, 11 КО) здобув ефектну перемогу над співвітчизником Коннором Паркером (12-1, 1 КО).
Sam Maxwell gets a 7th round stoppage against Connor Parker to retain his WBO strap on Saturday night's #MidlandsMayhem card at the @arenabirmingham @ sammax88 📸 @roundnboutmedia for @frank_warren_official Queensberry Promotions @btsport @btsportboxing 📸 #btsport #frankwarren #sammaxwell #maxwellparker #supersam # birmingham #boxing #ukboxing #boxingnews #boxinghype #champion #punch #roundnboutmedia
Зустріч в першій напівсередній вазі пройшла в Бірмінгемі і була запланована на десять раундів, але завершився достроково. У сьомому раунді Максвеллу вдалась серія потужних ударів, після чого суперник без почуттів повис на канатах. Рефері моментально зупинив бій.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.
Як повідомляв OBOZREVATEL, румунський боксер завдав супернику пару точних ударів в голову, після чого 34-річний опонент вивалився суддям на стіл.
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