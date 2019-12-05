Небитий британський боксер Сем Максвелл (13-0, 11 КО) здобув ефектну перемогу над співвітчизником Коннором Паркером (12-1, 1 КО).

Зустріч в першій напівсередній вазі пройшла в Бірмінгемі і була запланована на десять раундів, але завершився достроково. У сьомому раунді Максвеллу вдалась серія потужних ударів, після чого суперник без почуттів повис на канатах. Рефері моментально зупинив бій.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

Новини Боєць ММА рідкісним ударом відправив суперника в жорсткий нокаут

Як повідомляв OBOZREVATEL, румунський боксер завдав супернику пару точних ударів в голову, після чого 34-річний опонент вивалився суддям на стіл.

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