"Щось не те": Гвоздик пояснив сенсаційну поразку Джошуа

Чемпіон світу в напівважкій вазі за версією WBC українець Олександр Гвоздик, вже перед боєм Джошуа - Руїс побачив всі передумови поразки британця.

"Енді Руїс зруйнував всі стереотипи і залишив без роботи багатьох тренерів з фізичної підготовки в цей день. Коли оголосили про бій Джошуа – Руїс, я подумав, що це жарт. Адже здавалося так, що Джошуа вибрали нову жертву. Але, чесно зізнатися, коли вони тільки вийшли в ринг, я помітив, що з Джошуа щось не те. Було видно, що йому незручно з Руїсом. щось з Джошуа було не так. Він вийшов в ринг так, ніби його шукає поліція і він стоїть і дивиться як би його не засікли", - заявив Олександр ютуб-каналу #ZeRingШоу.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

2 червня 29-річний Енді Руїс-молодший сенсаційно нокаутував британця Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО), ставши новим чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі.

5 червня команда Джошуа активувала опцію про матч-реванш з мексиканцем.

Повторний поєдинок виявився під загрозою зриву через скандальні заяви Руїса.

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