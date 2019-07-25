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"Щось не те": Гвоздик пояснив сенсаційну поразку Джошуа

11.1т Читати матеріал російською

Чемпіон світу в напівважкій вазі за версією WBC українець Олександр Гвоздик, вже перед боєм Джошуа - Руїс побачив всі передумови поразки британця.

"Енді Руїс зруйнував всі стереотипи і залишив без роботи багатьох тренерів з фізичної підготовки в цей день. Коли оголосили про бій Джошуа – Руїс, я подумав, що це жарт. Адже здавалося так, що Джошуа вибрали нову жертву. Але, чесно зізнатися, коли вони тільки вийшли в ринг, я помітив, що з Джошуа щось не те. Було видно, що йому незручно з Руїсом. щось з Джошуа було не так. Він вийшов в ринг так, ніби його шукає поліція і він стоїть і дивиться як би його не засікли", - заявив Олександр ютуб-каналу #ZeRingШоу.

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Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Особи
Олександр Гвоздик Енді Руїс-молодший Ентоні Джошуа
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Lewis Margaret
Lewis Margaret
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