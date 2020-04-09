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9 квітня • оновлено в 17:33
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"Що відбувається?" Усик оцінив Зеленського і в захваті від Лукашенка

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Український супертяж Олександр Усик заявив, що розраховував на зміни в Україні з приходом на посаду президента Володимира Зеленського.

При цьому спортсмен зазначив, що глава держави не здатний щось змінити сам, а ідеалом президента назвав білоруського лідера Олександр Лукашенка.

"З приходом Зеленського та його команди були надії, що щось зміниться. Але що один він може зробити? Я не захищаю жодного президента. Вони самі туди занурюються, самі на це йдуть. Знаєте, хто мені подобається з нинішніх президентів? Лукашенко. Він з я***ми мужик, величезними сталевими я***ми. Він приймає правильні рішення. Президент – це менеджер. Якби зараз була можливість випити з Зеленським чаю, перше, що запитав би: "Володимире Олександровичу, що відбувається? Куди ми йдемо?" – сказав Усик в інтерв'ю YouTube-каналу "Ехо Києва".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик різко засудив декомунізацію в Україні.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особа
Олександр Усик
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Комментарии на сайте не модерированы
Кондрашев Сергей
Кондрашев Сергей
Лучше бы молчал, чем нести всякую ахинею
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