''Самовпевнений'': у Ломаченка поставили на місце боксера-грубіяна

Промоутер українського боксера Василя Ломаченка Боб Арум не впевнений, що американець Теофімо Лопес ще не готовий до поєдинку проти нашого спортсмена.

Раніше кращий проспект 2018 року кинув зухвалий виклик нашому боксеру.

"Я ще не зустрічав такого самовпевненого хлопчиська, як Теофімо та його батько. Вони хочуть провести бій із Ломаченком, але я думаю, що йому поки зарано", - розсміявся американський менеджер в інтерв'ю Youtube-каналу PepTalkUK.

Теофімо Лопес fightnews.info

Нагадаємо, що напередодні бою Василя Ломаченка з пуерторіканцем Хосе Педрасою 8 грудня батько і тренер Теофімо Лопеса пообіцяв українцеві, що його син "уб'є" нашого боксера в рингу, якщо їх очна сутичка відбудеться. При цьому Лопес-старший упевнений, що його підопічний зможе виграти пояс WBC, щоб провести бій із Ломаченком. При цьому Теофімо впевнений, що його син без проблем переможе українця.

Василь Ломаченко instagram.com/lomachenkovasiliy

Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер Боб Арум заявив, що українець Василь Ломаченко (12-1, 9 КО) влітку відправиться до Британії на бій з обов'язковим претендентом Ентоні Кроллою (34-6-3, 13 КО). Але спершу в планах українця - завоювання третього чемпіонського пояса в дивізіоні за версією IBF.

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