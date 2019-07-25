Ще один боксер помер після важких травм

23-річний аргентинський боксер Уго Сантільяна помер від травм, отриманих під час бою проти чемпіона Уругваю Едуардо Абреу.

10-раундовий поєдинок проходив в суботу і закінчився нічиєю. Боксер закінчував бій з закривавленим обличчям, після чого був доставлений в лікарню, повідомляє Clarín DEPORTES.

Уго Сантільяна WBO

Обстеження виявило у спортсмена кров'яний згусток у мозку, після чого Уго Сантільяна був прооперований. Незабаром у нього сталося дві кардіореспіраторні зупинки (зупинка серця і дихання, - Ред). В результаті боксер помер в лікарні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28-річний російський боксер Максим Дадашев помер у лікарні в США. ЗМІ назвали винного у трагедії.

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