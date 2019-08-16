"Саме в Росії": Ф'юрі зробив несподівану заяву

Британський супертяж Тайсон Ф'юрі висловив упевненість в поразці кращого на сьогодні боксера Росії і чемпіона в напівважкої ваги Сергія Ковальова в поєдинку проти Ентоні Ярда.

Бій відбудеться 24 серпня в Челябінську, а "Циганський король" не бачить для "Крашера", який вважається фаворитом, переваги в рідних трибунах.

Тайсон Ф'юрі

"Мені здається, що Ентоні Ярд нокаутує Ковальова. Не просто переможе його за очками, а зупинить достроково. Саме це йому необхідно зробити в Росії. Якщо ти хороший боксер, ти перемагаєш. Якщо поганий – програєш. Перевага своєї країни для проведення бою нічого не значить для мене, але для багатьох людей, які не є природженими бійцями, це важливий фактор. Подивимося, з чого зроблений Ентоні Ярд. Я думаю, що у нього все вийде", – заявив Ф'юрі в інтерв'ю Mirror.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український чемпіон напівважкої вагової категорії Олександр Гвоздик розповів про поєдинок проти іншого представника Росії в цьому дивізіоні Артура Бетербієва.

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