Рупор Кремля перебрехав слова Усика і поплатився

Пропагандистське російське видання поплатилося за спробу виставити українців в непривабливому світлі. Рупор Кремля перекрутив слова Олександра Усика про поєдинок з Гассієвим в Москві.
Відомий ЗМІ дав заголовок "Усик зізнався у відсутності бажання змагатися в Росії" при тому, що про це в тексті немає ні слова.
Замість очікуваного поливання брудом українця з боку читачів, автори отримали гнів на свою адресу.
"Усик просто пояснив чому він поїхав до Москви. Без емоцій і скачок. До чого цей пасаж про небажання, незрозуміло. Взагалі, цікаво, хто прикриває Ленту і з якою метою?", - дивуються брехні росіяни.
Решта користувачів просто захопилися українцем.
Відзначимо, що абсолютний чемпіон світу Олександр Усик заявив, що не реагує на слова тих, хто розкритикував його за проведення в Москві фіналу Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS).
Як повідомляв OBOZREVATEL:
21 липня минулого року Олександр Усик переміг росіянина Мурата Гассієва у фіналі WBSS і став абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі.
Українець виявився сильнішим за суперника з РФ на записках усіх трьох суддів — 119:109, 120:108, 119:109.
Уже в листопаді Усик відстояв усі свої титули, нокаутувавши у восьмому раунді британця Тоні Белью.