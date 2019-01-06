Рупор Кремля перебрехав слова Усика і поплатився

Пропагандистське російське видання поплатилося за спробу виставити українців в непривабливому світлі. Рупор Кремля перекрутив слова Олександра Усика про поєдинок з Гассієвим в Москві.

Відомий ЗМІ дав заголовок "Усик зізнався у відсутності бажання змагатися в Росії" при тому, що про це в тексті немає ні слова.

Замість очікуваного поливання брудом українця з боку читачів, автори отримали гнів на свою адресу.

"Усик просто пояснив чому він поїхав до Москви. Без емоцій і скачок. До чого цей пасаж про небажання, незрозуміло. Взагалі, цікаво, хто прикриває Ленту і з якою метою?", - дивуються брехні росіяни.

Решта користувачів просто захопилися українцем.

Відзначимо, що абсолютний чемпіон світу Олександр Усик заявив, що не реагує на слова тих, хто розкритикував його за проведення в Москві фіналу Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS).

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