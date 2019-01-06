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Рупор Кремля перебрехав слова Усика і поплатився

7.1тЧитати матеріал російською

Пропагандистське російське видання поплатилося за спробу виставити українців в непривабливому світлі. Рупор Кремля перекрутив слова Олександра Усика про поєдинок з Гассієвим в Москві.

Відомий ЗМІ дав заголовок "Усик зізнався у відсутності бажання змагатися в Росії" при тому, що про це в тексті немає ні слова.

Рупор Кремля перебрехав слова Усика і поплатився
Рупор Кремля перебрехав слова Усика і поплатився

Замість очікуваного поливання брудом українця з боку читачів, автори отримали гнів на свою адресу.

"Усик просто пояснив чому він поїхав до Москви. Без емоцій і скачок. До чого цей пасаж про небажання, незрозуміло. Взагалі, цікаво, хто прикриває Ленту і з якою метою?", - дивуються брехні росіяни.

Рупор Кремля перебрехав слова Усика і поплатився
Рупор Кремля перебрехав слова Усика і поплатився

Решта користувачів просто захопилися українцем.

Рупор Кремля перебрехав слова Усика і поплатився
Рупор Кремля перебрехав слова Усика і поплатився
Рупор Кремля перебрехав слова Усика і поплатився
Рупор Кремля перебрехав слова Усика і поплатився

Відзначимо, що абсолютний чемпіон світу Олександр Усик заявив, що не реагує на слова тих, хто розкритикував його за проведення в Москві фіналу Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Особа
Олександр Усик
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Усик сделал неправильный церковный выбор и поэтому он будет бит.
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом, Ты что ли пойдёшь бить? а завещание уже написало,чепушило диванное.
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