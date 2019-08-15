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Руїс виступив з радикальною заявою про реванш з Джошуа

1.2т Читати матеріал російською

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO і IBF Енді Руїс-молодший заявив, що не збирається битися з Ентоні Джошуа 7 грудня у Саудівській Аравії.

В інтерв'ю ESPN Deportes мексиканець заявив, що пункт про реванш в контракті на перший поєдинок не зобов'язує його повністю виконувати волю промоутера Едді Хірна.

Енді Руїс-молодший

Енді Руїс-молодший

Boxingscene

"Я ще нічого не підписав, ми ведемо переговори з усіх питань. Вони хочуть битися в Саудівській Аравії, але ми подивимося, де відбудеться бій. Ми будемо вести переговори. Я хотів би знову боксувати в Нью-Йорку, де я виграв перший бій. Я дам йому шанс спробувати перемогти мене. Він хоче мій пояс, тому він повинен зробити це тут", - зазначив Руїс.

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Без титулу: IBF готує жорстке рішення по реваншу Джошуа - Руїс

Раніше було офіційно оголошено, що реванш Руїс - Джошуа пройде в Саудівській Аравії, хоча в якості варіантів розглядалися також США, Мексика та Велика Британія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, був названий фантастичний гонорар Руїса за реванш з Джошуа.

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Тема
Джошуа – Руїс: реванш
Особи
Енді Руїс-молодший Ентоні Джошуа
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