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Руїс висунув жорсткі умови для реваншу з Джошуа

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Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA Super, WBO, IBF і IBO Енді Руїс готовий за 50 мільйонів доларів готовий провести матч-реванш з Ентоні Джошуа в Великобританії, хоча раніше заявляв, що не погодитися на бій в Туманному Альбіоні.

"Зараз моя команда веде переговори. Я повинен залишатися у формі, уникати травм і бути готовим до реваншу. Я б вважав за краще провести другий бій в США або Мексиці. Все залежить від переговорів. Якщо ж сторона Джошуа хоче організувати зустріч в Великобританії, вони повинні мені заплатити за бій 50 мільйонів доларів", - цитує Руїса Boxingnews24.

Кращі моменти бою і нокаут Джошуа

Нагадаємо, що Джошуа програв Руїсу технічним нокаутом в сьомому раунді і позбувся чотирьох чемпіонських поясів (WBA Super, WBO, IBF і IBO). По ходу зустрічі розпіарений чемпіон чотири рази потрапляв в нокдаун. Ця поразка стала першою в кар'єрі британського боксера.

Як повідомляв OBOZREVATEL, екс-чемпіон світу з боксу у важкій вазі Тайсон Ф'юрі уїдливо прокоментував сенсаційну поразку британського бійця Ентоні Джошуа від мексиканця Енді Руїса.

"Він ніколи не переживе це. Як ви це собі уявляєте? Ви складені як Адоніс, в вас 198 см росту і сухі м'язи, ви витесані з каменю, а тут прийшов маленький товстун, який з'їв кожен "Снікерс" і "Марс" в Каліфорнії , і просто обіссяв вас. Ганьба! Будь на його місці я, то ніколи б більше не показувався на публіці", - сказав Ф'юрі в інтерв'ю ESPN radio.

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Теми
WBAWBO
Особи
Ентоні ДжошуаЕнді Руїс-молодший
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