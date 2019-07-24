"Розривається від болю": вдова Дадашева прокоментувала смерть боксера, виклавши сімейне фото

Дружина відомого російського боксера Максима Дадашева Єлизавета Апушкін зробила заяву після трагічної смерті свого чоловіка.

"Він був дуже доброю людиною, який боровся до самого кінця. Наш син буде продовжувати виховуватися так, щоб стати таким же великю людиною, як і його батько. Я хочу подякувати всім, хто дбав про Максима в його останні дні. Я прошу всіх поважати наше особисте життя в цей дуже важкий час", - цитує дружину Дадашева CBS Sports.

"Любов моя! Ти назавжди в моєму серці, душа розривається від болю без тебе! Настав найважчий час в нашій сім'ї", - додала дівчина в Instagram.

Новини Названий винний у смерті відомого російського боксера

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28-річний Дадашев був госпіталізований в критичному стані після поразки пуерторіканцеві Сабріелю Матіасу. Бій був зупинений в 11-му раунді з ініціативи секунданта росіянина.

Максиму провели двогодинну операцію через субдуральну гематому. Щоб ліквідувати набряк, довелося видалити частину черепа.

Після цього спортсмена ввели в медикаментозну кому. Нейрохірург Мері Кобб, яка провела операцію Дадашеву заявляла, що у боксера була сильна кровотеча.

23 липня Максим Дадашев помер, не приходячи до тями, в клініці штату Меріленд

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