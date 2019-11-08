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8 листопада • оновлено в 12:37
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"Розплата": стало відомо про ситуацію з Ломаченком після бою Ковальов – Альварес

2.2т Читати матеріал російською

Український суперчемпіон Василь Ломаченко перестав бути королем рейтингу pound-for-pound (P4P, незалежно від вагової категорії) за версією авторитетного видання The Ring.

Це трапилося після того, як зірка світового боксу, мексиканець Сауль Альварес, нокаутував у чемпіонському бою росіянина Сергія Ковальова. Завдяки цьому успіху Канело став чемпіоном світу в четвертій для себе ваговій категорії. Причому для поєдинку проти Крашера мексиканець вирішив стрибнути відразу на два дивізіони.

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"Розплата": стало відомо про ситуацію з Ломаченком після бою Ковальов – Альварес

The Ring

На думку експертів The Ring, перемога Альвареса в битві 2 листопада вивела його на першу позицію в рейтингу Р4Р. Водночас Василь Ломаченко опустився на другу сходинку. Ще один українець, Олександр Усик, продовжує посідати п'яте місце.

Як повідомляв OBOZREVATEL, росіянина Сергія Ковальова запідозрили в піддавках із Саулом Альваресом під час чемпіонського бою.

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Читайте всі новини по темі "Ковальов – Альварес" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ковальов – Альварес
Особи
Василь Ломаченко Сауль Альварес боксер Сергій Ковальов Олександр Усик
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