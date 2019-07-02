Росіянина позбавили пояса Усика: спортивні підсумки 1 липня

Російського боксер Дениса Лебедєва позбавили чемпіонського пояса за версією Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) у важкій вазі, а в мережі з'явилося відео реакції Володимира Путіна на гімн України під час Європейських ігор

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Крім того, легендарний футболіст збірної України Анатолій Тімозщук влип у грандіозний скандал. Наші читачі вважають найцікавішими наступні матеріали:

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