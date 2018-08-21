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Росіянин злякався бою з Ломаченком: спортивні підсумки 20 серпня

1.5тЧитати новину російською

Російський боксер Альберт Селімов відмовився від третього бою з українським чемпіоном Василем Ломаченком, а дворазова олімпійська чемпіонка Світлана Хоркіна підтримала анексію Криму, обливши брудом Україну. OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини понеділка, 20 серпня.

Крім того. російська тенісистка Марія Шарапова спантеличила фанатів розпусним фото. Наші читачі вважають найцікавішими наступні матеріали:

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Тема
Усик - Белью
Особи
Анатолій ЛомаченкоОлександр УсикТоні БельюОлександр ПовєткінЕнтоні ДжошуаМарія Шарапова
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