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3 листопада • оновлено в 09:04
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Росіянин Ковальов жахливим нокаутом програв чемпіонський титул в бою року

Росіянин Ковальов жахливим нокаутом програв чемпіонський титул в бою року
Поєдинок пройшов при домінуванні боксера з Мексики
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Чемпіон WBO в напівважкому дивізіоні Сергій Ковальов (34-4-1, 29 КО) без шансів програв Саулю Канело Альваресу (53-1-2, 36 КО) в найбільш очікуваному поєдинку року.

Бій в американському Лас-Вегасі на арені MGM Grand, заради якого 29-річний мексиканець піднявся відразу на два дивізіони, завершився в 11-му раунді серйозним нокаутом росіянина.

OBOZREVATEL вів онлайн-трансляцію бою Канело – Ковальов.

Перші раунди пройшли у своєрідній розвідці, де обидва боксери, не вкладаючись, намацували свою дистанцію і ритм. Канело віддав центр рингу росіянину, сховавшись за щільним подвійним блоком і зрідка "вибухаючи" двійками.

Ковальов (чорні труси) - Альварес

Ковальов (чорні труси) - Альварес

У третій трихвилинці Альварес кілька разів швидкими бічними дістав Сергія. Ковальов побоювався викидати акцентований джеб, щоб не пропустити відповідь.

Російський боксер продовжував працювати першим номером, але всі його удари припадали в блок мексиканцю. Тактика Сауля виглядала краще і не було зрозуміло, за рахунок чого російський боксер збирається пробивати блок опонента.

Ковальов (чорні труси) - Альварес

Ковальов (чорні труси) - Альварес

Починаючи з екватора Канело поступово став вкладатися. Він спокійно підходив до Ковальова, розгойдував корпус, прибирав голову, і жорсткими бічними намацував обличчя супротивника.

В діях Крашера була відсутня впевненість, не було фірмового правого джеба росіянина, який міг би розкрити захист Сауля.

Ковальов (чорні труси) - Альварес

Ковальов (чорні труси) - Альварес

Чемпіонські раунди пройшли за домінування представника Мексики. Швидкості зросли, але на видовищнiсть це ніяк не вплинуло Зустріч була більш схожа на шахову партію, де тактика мала перевагу над видовищністю.

Розв'язка наступила в передостанньому раунді, коли Альварес лівим боковим зміг потрясти Ковальова, а правим відправив росіянина в глибокий нокаут.

Ковальов (чорні труси) - Альварес

Ковальов (чорні труси) - Альварес

Ковальов (чорні труси) - Альварес

Ковальов (чорні труси) - Альварес

Ковальов (чорні труси) - Альварес

Ковальов (чорні труси) - Альварес

Новини
У Ковальова виникли грандіозні проблеми перед боєм з Канело - відеофакт

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 серпня в Челябінську Сергій Ковальов в своєму останньому поєдинку ледь не зазнав поразки від американця Ентоні Ярда.

5 травня мексиканський чемпіон WBC і WBA в середній вазі Сауль Канело Альварес (52-1-2, 35 КО) переміг чемпіона IBF Деніеля Джейкобса (35-3, 29 КО), об'єднавши титули.

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Тема
Ковальов – Альварес
Особи
боксер Сергій Ковальов Сауль Альварес
Місце
США Лас-Вегас
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Livesey David
Livesey David
Альварес успешно перешёл в новую для себя весовую категорию, Ковалёв получил хорошее выходное пособие перед пенсией, таков результат этого откровенно скучного и договорного боя.
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Livesey David,договорной бой,а ты сдох бы на ринге ради денег,случаев много было за последнее время.
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