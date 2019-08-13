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Росія зробила несподівану заяву про бойкот України ЧС з боксу

4.8т Читати матеріал російською

Генеральний секретар Федерації боксу Росії Умар Кремльов заявив, що українська делегація буде представлена на чемпіонаті світу в Єкатеринбурзі, незважаючи на заяву ФБУ про бойкот турніру.

"Українська команда підтвердила свою участь в чемпіонаті світу в Єкатеринбурзі. Боксери з України будуть представлені у всіх восьми вагових категоріях на турнірі. Не бачу причин, за якими у них можуть виникнути якісь складнощі з приїздом до Росії. Це братський нам народ, а бокс нас об'єднує", - сказав Кремльов.

Чемпіонат світу з боксу в Росії запланований на 7-21 вересня.

В ФБУ заявили, що не будуть відправляти офіційну делегацію на ЧС

В ФБУ заявили, що не будуть відправляти офіційну делегацію на ЧС

facebook.com/UkrainianBoxingFederation

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Україна бойкотує ЧС із боксу в Росії

Раніше повідомлялося, що провідні українські боксери відмовилися від участі на ЧС. У той же час Федерація боксу України не перешкоджає тим спортсменам, які хочуть взяти участь у змаганнях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіон світу українець Олександр Гвоздик закликав пишатися поїздками в Росію.

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Тема
чемпiонат свiту з боксу
Місце
Росія Єкатеринбург
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Умар исконно славянское имя...брат хренов
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Педрошенко и Зеленое чмо волосатое надо на ринг, чтоб пожалели что вылупились)))
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Dell Alex
Dell Alex
Носорогтебебрат
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К Денис
К Денис
Dell Alex, ну поблагороднее свинопсины, вроде тебя то будет хоть?)))
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