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Росія задумала підставу Усику: спортивні підсумки 16 серпня

4.5тЧитати новину російською

Росіяни задумали позбавити Олександра Усика одного з чемпіонських поясів, а УЄФА зробив чергову заяву про вчинок футболіста збірної України Євгена Хачеріді у Москві. OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини четверга, 16 серпня.

Крім того, українська "Зоря" героїчно вийшла у плей-офф Ліги Європи. Наші читачі вважають найцікавішими наступні матеріали:

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Читайте всі новини по темі "Ліга Європи" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ліга Європи
Особа
Олександр Усик
Об'єкти
ФК ЗенітФК Зоря
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