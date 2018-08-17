Росія задумала підставу Усику: спортивні підсумки 16 серпня

Росіяни задумали позбавити Олександра Усика одного з чемпіонських поясів, а УЄФА зробив чергову заяву про вчинок футболіста збірної України Євгена Хачеріді у Москві. OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини четверга, 16 серпня.

Крім того, українська "Зоря" героїчно вийшла у плей-офф Ліги Європи. Наші читачі вважають найцікавішими наступні матеріали:

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