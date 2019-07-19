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"Росія точно не нападала": Гвоздик шокував визнанням про війну на Донбасі

15.6т Читати матеріал російською

Український чемпіон за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) в напівважкій вазі Олександр Гвоздик (17-0, 14 КО) впевнений, що війну на Донбасі могла розв'язати і Україна.

Олександр Гвоздик

Олександр Гвоздик

tribuna.com

"Ось чому-то ми з росіянами стали ворогами. Чому? Тому що, наприклад, нашому президенту потрібна була димова завіса, щоб спокійно грабувати нашу країну. Як варіант. Я не знаю, які там тонкощі. Але це точно не те, що на нас росіяни напали, щоб забрати території. Я вас благаю. Це скільки вам повинно бути років, щоб в це вірити? Що це тому, що одні говорять росiйською, а інші – українською. Це ж нісенітниця. Може бути, я дурний. Але я в це не вірю", - цитує Гвоздика tribuna.com.

Як приклад, 32-річний харків'янин навів ситуацію на Кримському півострові.

"Чому в Криму немає війни? Адже там не зробили жодного пострілу. Що, Крим не так важливий, як Донецьк або Луганськ? Думаю, що як стратегічний об'єкт він важливіше. Я думаю, це все нав'язане людям, щоб відволікати їх від основних проблем. Плюс війна – це ж прибуткова справа.

Гвоздик дав однозначну відповідь на питання, хто винен в цьому конфлікті.

"Винні обоє. Думаєте, Порошенко з Путіним не на зв'язку? Я вас благаю", – підсумував Гвоздик.

Це визнання шокувало користувачів мережі.

"Росія точно не нападала": Гвоздик шокував визнанням про війну на Донбасі

tribuna.com

"Росія точно не нападала": Гвоздик шокував визнанням про війну на Донбасі

tribuna.com

"Росія точно не нападала": Гвоздик шокував визнанням про війну на Донбасі

tribuna.com

"Росія точно не нападала": Гвоздик шокував визнанням про війну на Донбасі

tribuna.com

"Росія точно не нападала": Гвоздик шокував визнанням про війну на Донбасі

tribuna.com

"Росія точно не нападала": Гвоздик шокував визнанням про війну на Донбасі

tribuna.com

Новини
"Небезпечний": російський чемпіон Бетербієв вперше висловився про бій із Гвоздиком

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гвоздик 18 жовтня проведе перший в кар'єрі об'єднувальний поєдинок. Суперником нашого боксера стане володар титулу за версією IBF Артур Бетербієв (14-0, 14 КО).

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Олександр Гвоздик
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Крым Андрей
Крым Андрей
Низзяяя, низзяя в самой демократической стране Европы озвучивать мнение, хоть в чём-то расходящееся с официальной линией. Прыгучий скот заплюёт.
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Серж Серж
Серж Серж
Затрудняюсь понять Гвоздик-сепар,ватник или просто дурак....
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Серж Серж, девочка! зачем тебе такие заморочки как понимание?
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Харченко Александр
Харченко Александр
Ну немножко заработало это, "спортсмен". Раз уж Бог не дал ему ни мозгов, ни совести, ни достоинства, а Сатана наградил алчностью, подлостью и продажностью, то что вы от него хотите? Пусть эти тридцать серебряников пригодятся ему на безнадёжное лечение после следующей травмы...
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