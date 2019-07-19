"Росія точно не нападала": Гвоздик шокував визнанням про війну на Донбасі

Український чемпіон за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) в напівважкій вазі Олександр Гвоздик (17-0, 14 КО) впевнений, що війну на Донбасі могла розв'язати і Україна.

Олександр Гвоздик tribuna.com

"Ось чому-то ми з росіянами стали ворогами. Чому? Тому що, наприклад, нашому президенту потрібна була димова завіса, щоб спокійно грабувати нашу країну. Як варіант. Я не знаю, які там тонкощі. Але це точно не те, що на нас росіяни напали, щоб забрати території. Я вас благаю. Це скільки вам повинно бути років, щоб в це вірити? Що це тому, що одні говорять росiйською, а інші – українською. Це ж нісенітниця. Може бути, я дурний. Але я в це не вірю", - цитує Гвоздика tribuna.com.

Як приклад, 32-річний харків'янин навів ситуацію на Кримському півострові.

"Чому в Криму немає війни? Адже там не зробили жодного пострілу. Що, Крим не так важливий, як Донецьк або Луганськ? Думаю, що як стратегічний об'єкт він важливіше. Я думаю, це все нав'язане людям, щоб відволікати їх від основних проблем. Плюс війна – це ж прибуткова справа.

Гвоздик дав однозначну відповідь на питання, хто винен в цьому конфлікті.

"Винні обоє. Думаєте, Порошенко з Путіним не на зв'язку? Я вас благаю", – підсумував Гвоздик.

Це визнання шокувало користувачів мережі.

tribuna.com

tribuna.com

tribuna.com

tribuna.com

tribuna.com

tribuna.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гвоздик 18 жовтня проведе перший в кар'єрі об'єднувальний поєдинок. Суперником нашого боксера стане володар титулу за версією IBF Артур Бетербієв (14-0, 14 КО).

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