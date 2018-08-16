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Росія хоче позбавити Усика чемпіонського пояса

117.9тЧитати новину російською

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі українець Олександр Усик може залишитися без одного зі своїх титулів. Йдеться про пояс за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF).

Як написав у своїй колонці на сайті "Спорт-Экспресс" відомий російський промоутер Володимир Хрюнов, 20 вересня закінчується термін оголошення офіційного претендента на чемпіонський пояс IBF. "У зв'язку з переговорами щодо бою з Белью Усику напевно доведеться залишити цей пояс вакантним", - сказав менеджер.

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Зазначимо, що претендентом на бій з Усиком повинен стати росіянин Руслан Файфер, справи якого веде саме Хрюнов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в США виникли проблеми з проведенням чемпіонського бою українського середньоваговика Сергія Дерев'янченка.

Особа
Олександр Усик
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Комментарии на сайте не модерированы
Лозбинг Эмилия
Лозбинг Эмилия
Я не понимаю этого удивления-разочарования в комментах, разве можно удивляться раше-параше. Страна на всю голову скрепнутная.
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2
Тезиков Александ
Тезиков Александ
Лозбинг Эмилия, Это твое видение pагульско-свинное.А по факты ВСЕ ДО ОДНОГО pоссиянина поблагодаpили Усика за чудесный бой ,назвав лучшим боксеpoм совpеменности.О чем сам Усик благополучно поблагодаpил на своей пpесс конфеpенции.Вы хохлы всех судите по своей паскудности.
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2
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Ivanov Vlad
Ivanov Vlad
Какой паскудный народишко эти кацапы.... Фу! И дебилы, и мудаки, и козлы вонючие!
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5
3
Ти Юджин
Ти Юджин
Ivanov Vlad, сказал хохол с исконно украинской фамилией
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0
0
Махал Махалыч
Махал Махалыч
О! О! О! Брат...Это жулики!
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