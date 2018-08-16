Росія хоче позбавити Усика чемпіонського пояса

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі українець Олександр Усик може залишитися без одного зі своїх титулів. Йдеться про пояс за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF).

Як написав у своїй колонці на сайті "Спорт-Экспресс" відомий російський промоутер Володимир Хрюнов, 20 вересня закінчується термін оголошення офіційного претендента на чемпіонський пояс IBF. "У зв'язку з переговорами щодо бою з Белью Усику напевно доведеться залишити цей пояс вакантним", - сказав менеджер.

Зазначимо, що претендентом на бій з Усиком повинен стати росіянин Руслан Файфер, справи якого веде саме Хрюнов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в США виникли проблеми з проведенням чемпіонського бою українського середньоваговика Сергія Дерев'янченка.