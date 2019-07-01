Російського боксера позбавили пояса Усика і викинули з рейтинга

Російський ветеран Денис Лебедєв втратив чемпіонський пояс у важкій вазі за версією Всесвітньої боксерської асоціації (WBA), який йому було присвоєно після переходу Олександра Усика в хевівейт.

Про це стало відомо після оновлення рейтингу організації 30 червня. Більш того, Лебедєва було виключено з топ-15 крузерів планети.

Усик був позбавлений пояса WBA після того, як відмовився проводити обов'язковий захист в поєдинку проти Лебедєва. Сам 39-річний росіянин восени має вийти в ринг проти француза Арсена Гуламіряна, який володіє поясом WBA World Champion.

Відзначимо, що Олександр Усик відмовився від всіх чемпіонських поясів важкої ваги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ймовірний суперник Олександра Усика по дебютному поєдинку в хевівейті камерунець Карлос Такам кинув зухвалий виклик українському боксеру.

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