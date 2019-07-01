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Російського боксера позбавили пояса Усика і викинули з рейтинга

2.2тЧитати матеріал російською

Російський ветеран Денис Лебедєв втратив чемпіонський пояс у важкій вазі за версією Всесвітньої боксерської асоціації (WBA), який йому було присвоєно після переходу Олександра Усика в хевівейт.

Про це стало відомо після оновлення рейтингу організації 30 червня. Більш того, Лебедєва було виключено з топ-15 крузерів планети.

Усик був позбавлений пояса WBA після того, як відмовився проводити обов'язковий захист в поєдинку проти Лебедєва. Сам 39-річний росіянин восени має вийти в ринг проти француза Арсена Гуламіряна, який володіє поясом WBA World Champion.

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Російського боксера позбавили пояса Усика і викинули з рейтинга

Відзначимо, що Олександр Усик відмовився від всіх чемпіонських поясів важкої ваги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ймовірний суперник Олександра Усика по дебютному поєдинку в хевівейті камерунець Карлос Такам кинув зухвалий виклик українському боксеру.

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Олександр УсикДенис Лебедєв
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