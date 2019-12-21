Російський боксер Іван Арацкій зазнав розгромної поразки на вечорі професійного боксу в Москві.

У поєдинку, що відбувся в спорткомплексі "Крилья Совєтов", росіянин був нокаутований казахстанцем Уаліханов Бісенкуловим.

Спершу Бісенкулов потужним ударом по корпусу відправив свого опонента в нокдаун, а потім почав просто бити суперника. Рефері довелося втрутитися і зупинити бій на позначці 2:12.

Новини Один з кращих боксерів світу здобув яскраву перемогу нокаутом в чемпіонському бою

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше непереможний український боксер здобув 17-ту поспіль перемогу нокаутом на професійному рингу.

На вечорі боксу в рамках шоу Golden Boy, яке пройшло в Каліфорнії (США), 24-річний українець розібрався з представником Колумбії Карлосом Галваном (17-10-1, 16 КО).

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