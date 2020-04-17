Російський чемпіон Бетербієв несподівано захотів бою з Усиком

Російський боксер напівважкої ваги Артур Бетербієв несподівано висловився про бажання провести поєдинок проти українця Олександра Усика.

Чемпіон за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) і кривдник Олександра Гвоздика заради такого готовий піднятися на одну вагову категорію вище.

Олександр Усик та Олександр Гвоздик Fightnews.info

"Дайте мені побоксувати з Усиком в професіоналах, і я вам відповім питання, хто з них краще. Я буду битися з Усиком у першій важкій вазі. Я буду важити максимум 85-86 кілограмів. Мені вистачить цієї ваги, щоб з ним побоксувати. Тоді я вам відповім на питання з приводу класу Усика та Гвоздика. Може, після бою ви й самі все дізнаєтеся, і не будете питати", – цитує Бетербієва fightnews.info.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик ополчився на критиків і ввів жорсткі санкції в соціальних мережах.

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