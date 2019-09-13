Російський боксер помер під час тренування

Майстер спорту з боксу росіянин Андрій Молоканов помер прямо під час тренувального заняття.
Спортсмену стало погано і він втратив свідомість, виконуючи одну з вправ. Тренер боксера спробував надати йому першу медичну допомогу, а також викликав швидку, повідомили в Федерації боксу Ульяновської області.
Лікарі не змогли врятувати 28-річного Молоканова, констатувавши смерть спортсмена. Попередньою причиною назвали серцеву недостатність. Однак точні обставини будуть відомі пізніше.
Вчора надійшла сумна звістка про смерть майстра спорту з боксу Андрія Молоканова. В першу чергу, хочу висловити співчуття рідним і близьким. Зараз фахівці встановлюють причини трагедії. Професійний спорт пов'язаний з надмірними фізичними навантаженнями, непорівнянні з тими, які отримують під час звичайних занять фізкультурою. Саме тому пильну увагу необхідно приділяти питанням медичного супроводу та медпрофілактікі спортсменів, а також методикам тренувань. На спеціалізованій комісії буде дана оцінка цим складовим. Ульяновський спортсмени сьогодні досягли дуже високого рівня, і тому методи спортивної підготовки повинні відповідати актуальним міжнародним стандартам. Цей трагічний випадок показує, що сьогодні необхідно змінити підхід до стандартів спортивної медицини та методик тренувального процесу, виводити їх на новий рівень, підвищувати кваліфікацію фахівців.
Молоканов був майстром спорту з боксу та чемпіоном Приволзського федерального округу.
Як повідомляв OBOZREVATEL, російський боксер Максим Дадашев помер у віці 26 років після бою з пуерторіканцем Сабріелем Матіасом. Поєдинок було зупинено в 11-му раунді з ініціативи тренера росіянина, а після бою Дадашев впав у кому.
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