Російський боксер помер під час тренування

Майстер спорту з боксу росіянин Андрій Молоканов помер прямо під час тренувального заняття.

Спортсмену стало погано і він втратив свідомість, виконуючи одну з вправ. Тренер боксера спробував надати йому першу медичну допомогу, а також викликав швидку, повідомили в Федерації боксу Ульяновської області.

Лікарі не змогли врятувати 28-річного Молоканова, констатувавши смерть спортсмена. Попередньою причиною назвали серцеву недостатність. Однак точні обставини будуть відомі пізніше.

Молоканов був майстром спорту з боксу та чемпіоном Приволзського федерального округу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський боксер Максим Дадашев помер у віці 26 років після бою з пуерторіканцем Сабріелем Матіасом. Поєдинок було зупинено в 11-му раунді з ініціативи тренера росіянина, а після бою Дадашев впав у кому.

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