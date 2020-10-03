Російський боксер Ковальов отримав три роки в'язниці

Знаменитого російського боксера Сергія Ковальова засудили до тюремного терміну в США у справі про напад на американку Джеймі Фронтц, повідомляє TMZ.

За інформацією видання, 37-річний спортсмен отримав три роки в'язниці умовно. Він уклав угоду з прокуратурою, визнав свою провину за участь у бійці й образи потерпілої. Крім того, Ковальов повинен буде пройти курс управління гнівом і заплатити 220 доларів як компенсацію судових витрат.

Відзначається, що цивільний позов Фронтц не закритий: вона вимагає від нього $ 650 000, які, за її словами, він погодився виплатити їй після інциденту. Постраждала отримала тільки першу частину суми ($ 250 000).

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні минулого року на вечірці російський боксер спробував познайомитися з дівчиною, але вона не відповіла взаємністю і спробувала позбавитися від настирливого залицяльника. Ковальова її реакція не збентежила, він вистежив, де вона живе, і, як стверджує слідство, напав на неї і потім побив, завдавши тяжких побоїв.